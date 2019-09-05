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Çeşme'de 51 kaçak göçmen yakalandı

3 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinden iki tekneyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 51 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşme'de 51 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinden iki tekneyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 51 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren TCSG 107 Sahil Güvenlik botu, bu sabaha karşı Çeşme açıklarında iki şişme bota müdahale etti. Şişme botlarda bulunan Suriye, Kongo, Kuveyt ve Filistin uyruklu 51 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. İskelede bulunan çadıra alınan göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemler için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İl İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi. - İZMİR

Yunanistan, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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