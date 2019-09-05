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Çeşme'de 51 kaçak göçmen yakalandı

2 saat önce

Çeşme'de 51 kaçak göçmen yakalandıİZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na, iki ayrı tekneyle yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan toplam 51 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşme'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na, iki ayrı tekneyle yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan toplam 51 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren TCSG 107 Sahil Güvenlik botu, bu sabaha karşı Çeşme açıklarında iki ayrı şişme bota müdahale etti.

Şişme botlarda bulunan Suriye, Kongo, Kuveyt ve Filistin uyruklu 51 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesine getirildi. İskelede bulunan çadıra alınan göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

Yunanistan, İzmir, Çeşme, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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