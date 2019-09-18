Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 6 lastik botta 225 kaçak göçmen yakalandı
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Çeşme'de 6 lastik botta 225 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan 6 lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 225 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme'de 6 lastik botta 225 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan 6 lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 225 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında, Çeşme açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Durdurulan 6 ayrı botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 225 kaçak göçmen yakalandı. Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme Limanı'na getirildi. Kimlik tespitlerine devam edilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:53 Kaynak: DHA
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