Çeşme'de 78 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çeşme'de 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yardım talep eden 78 göçmeni kurtardı.

Çeşme'de 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yardım talep eden 78 göçmeni kurtardı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı haberleri üzerine, bazı göçmenler Edirne'deki sınır kapılarına, bazı göçmenler de Ege kıyılarına akın etti. İzmir'in Çeşme ilçesinden lastik bot ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 78 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak geri yollandı. İddiaya göre, botlarındaki motor ve yakıtın alınması nedeniyle göçmenler denizin ortasında mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla Türk sınırına kadar gelmeyi başaran göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım talep etti. Göçmenlerin çağrısı üzerine harekete geçen ekipler 54'ü Afgan, 15'i Suriye, 5'i Kongo, 2'si Irak ve 2'si de Orta Afrika uyruklu 78 düzensiz göçmeni kurtardı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:35 Kaynak: DHA
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