Çeşme'de 9 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Çeşme'de 9 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 01.20 sıralarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 9 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 9 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.



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