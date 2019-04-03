Çeşme'de 9 Mahalle Muhtarı Değişti
7 dakika önce
31 Mart yerel seçimlerinde Çeşme'nin 25 mahallesinde çok sayıda muhtar aday olurken, 25 muhtardan 9'u değişti.
31 Mart yerel seçimlerinde Çeşme'nin 25 mahallesinde çok sayıda muhtar aday olurken, 25 muhtardan 9'u değişti.
31 Mart yerel seçimlerinde, Germiyan Mahallesi Muhtarı Şadan Kaya, Karaköy Muhtarı Hasan Ali Lokmacı, Reisdere Mahallesi Muhtarı Feridun Akar ve Şehit Mehmet Mahallesi Muhtarı Yaver Çobankent aday olmadı ve yerlerine yeni muhtarlar seçildi.
Çekişmeli geçen seçimler sonucunda; 16 Eylül Mahallesi, Üniversite Mahallesi, Ardıç Mahallesi, Yalı Mahallesi ve Şifne Mahallesi muhtarları ise değişti. İlçede toplamda 9 mahallenin muhtarı değilmiş oldu. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:07 Kaynak: İHA
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