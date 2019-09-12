Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 95 düzensiz göçmen ölümden döndü
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Çeşme'de 95 düzensiz göçmen ölümden döndü

14 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na iki şişme botla kaçmaya çalışan 95 düzensiz göçmen, aşırı rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle alabora olmak üzereyken Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çeşme'de 95 düzensiz göçmen ölümden döndü, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na iki şişme botla kaçmaya çalışan 95 düzensiz göçmen, aşırı rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle alabora olmak üzereyken Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.00 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında iki şişme bottaki göçmenleri alabora olmak üzereyken kurtardı. TCSG 902 Sahil Güvenlik botu, biri Suriye uyruklu 36'sı da Filistin uyruklu toplam 37 göçmeni kurtarırken KB-4309 Sahil Güvenlik botu da içinde 58 Afganistan uyruklu göçmenin bulunduğu şişme bot şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle alabora olmak üzereyken, müdahale ederek göçmenleri kurtardı.


89 düzensiz göçmen daha yakalandı


Düzensiz göçmen hareketliliği son günlerde artış gösterirken, dün akşam saat 23.00 sıralarında Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eski Alman tatil köyünden şişme botla denize açılma hazırlığı yapan 80 göçmeni yakaladı. Bugün saat 03.30 sıralarında da Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalyan Mahallesi'nden denize açılma hazırlığı yapan dokuz düzensiz göçmeni yakaladı.


Toplam 184 düzensiz göçmen


Göçmenler, Sahil Güvenlik botlarınca Çeşme İskelesi'ne getirildi. Alabora olma tehlikesi geçirmeleri nedeniyle giysileri ıslanan göçmenler, ıslak giysilerini çıkararak, kurutmak için iskele korkuluklarına astı. Bir göçmenin ıslanan bilgisayarını güneşte kurutmaya çalışması da dikkatleri çekti. Göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çeşme temsilcileri tarafından karşılandı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, göçmenlerin çocuklarına çorap ve ayakkabı da dağıttı.


Karada ve denizde yakalanan toplam 184 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanması için Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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