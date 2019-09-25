Son Dakika Haberleri: Çeşme'de 98 düzensiz göçmen yakalandı
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Çeşme'de 98 düzensiz göçmen yakalandı

12 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen 98 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çeşme'de 98 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen 98 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yağmur ve rüzgara rağmen denize açılan göçmenlere ekipler müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme'nin Altınkum, Dalyan ve Karaabdullah bölgelerinden denize açılan üç ayrı gruba, saat 01.00 sularında TCSG-30 Botu müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Şiddetli yağmur ve rüzgara rağmen şişme botlarla denize açılarak Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen göçmenler, sahil güvenlik ekiplerince durdurularak botla Çeşme İskelesi'ne getirildi.


Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.


Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi. - İZMİR

Yunanistan, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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