Son Dakika Haberleri: Çeşme'de, Afganistan Uyruklu 54 Kaçak Yakalandı

Çeşme'de, Afganistan Uyruklu 54 Kaçak Yakalandı

18 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 54 kaçak yakalandı.

Çeşme'de, Afganistan Uyruklu 54 Kaçak Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 54 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün akşam saat 23.00 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan kişilerin içerisinde bulunduğu lastik botu tespit etti. Ekipler, botu durdurarak, Afganistan uyruklu 54 kişiyi yakaladı. Kıyıya çıkartılan 16 erkek, 11 kadın ve 27 çocuktan oluşan kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:51 Kaynak: DHA

İzmir, Yunanistan, Çeşme, Afganistan, Güncel
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