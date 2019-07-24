Son Dakika Haberleri: Çeşme'de akıllı kavşak ile bekleme süresi kısalacak
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Çeşme'de akıllı kavşak ile bekleme süresi kısalacak

1 saat önce

Çeşme'de yaz aylarında artan trafik yoğunluğunda, kavşaklardaki bekleme süresini kısaltmak için düğmeye basıldı.

Çeşme'de akıllı kavşak ile bekleme süresi kısalacak, System.String[]
Çeşme'de yaz aylarında artan trafik yoğunluğunda, kavşaklardaki bekleme süresini kısaltmak için düğmeye basıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çeşme'deki kavşaklarda bekleme süresinin azaltmak için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşaklara yoğunluğu anında ölçerek, trafik lambalarının süresini otomatik olarak ayarlayacak sensörler yerleştirmeye başladı.

Başkan Oran'dan Tunç Soyer'e teşekkür

Kavşaklarda yer altına döşenmeye başlanan sensörlerle ilgili sosyal medya sayfasında açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çeşme'mizde özellikle yaz sezonunda artan trafiği gidermek ve kavşaklarda bekleme süresini kısaltmak adına "Akıllı Kavşak" çözümünü şehrimize kazandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Tunç Soyer'e tüm #Çeşme ailem adına teşekkür ediyorum. Bu çözüm ile; yeraltına döşenen sensörler yoğunlukları anında ölçecek ve trafik lambalarının süreleri otomatik olarak ayarlanacak" dedi. - İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:08 Kaynak: İHA
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