Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu - Son Dakika

Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde atık su borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu.

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde atık su borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu. Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafede, yoldaki atık sular, vidanjörlerle tahliye edildi.

Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait arıtma tesisinde dün öğle saatlerinde boru patladı. Tonlarca atık su, patlayan borudan dakikalarca arıtma tesisinin hemen önündeki sokağa taştı. Yol atık suyla doldu, etrafa kötü koku yayıldı. Suyla dolan yoldaki park halinde bulunan 3 otomobil, 1 minibüs, 1 kamyon ve 1 forkliftin sahibi araçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşadı. Turistlerin, lüks yat ve restoranların yer aldığı Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafedeki yola dolan su İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 vidanjör ile tahliye edildi. 4 saat sonra yol tekrar trafiğe açılırken, arıma tesisindeki patlayan borunun da onarımı yapıldı.

Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu - Son Dakika

Son Dakika

17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 10:41 Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi 10:32 Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 00:23 Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir 21:18 TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 17:57:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]