Çeşme'de bayram tatilini uzatanlar Ilıca Plajı'nı doldurdu - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilini uzatan vatandaşlar, Ilıca Plajı'nı doldurdu. Denize girip, güneşin keyfini çıkaran tatilcilerden birçoğu, sosyal mesafeye dikkat etse de maske takma kuralına uymadı.

Çeşme'de, Kurban Bayramı tatilini uzatan tatilciler, Ilıca Plajı'na akın etti. Çeşme Belediyesi'nin plaja yerleştirdiği localarda güneşlenen ve denize girip serinleyen tatilciler, sosyal mesafeye dikkat etti. Ancak vatandaşların birçoğunun maske takmadığı görüldü.

Tatilcilerden Nihal Ergürsel, "2-3 sene önce burayı keşfettik. Çok güzel ve çok temiz. Denizi de çok güzel. O yüzden tatilde geliyoruz" dedi. Kırklareli 'nden tatile geldiğini belirten Mesut Özkan da "Kırklareli'nden geldim. Bizim oralarda da deniz var ama benim hoşuma gitmiyor. Buranın daha temiz, berrak bir denizi var" diye konuştu.Tatilci Buket Sayman da şunları söyledi:

"Çeşme'yi tercih etmemizin en büyük sebebi; denizinin çok güzel olması. Sahili, yeşili, mavisi çok güzel. Bu plajda dikkatimi sosyal mesafeye uygun olarak konulan localar oldu. Diğer plajlarda bu durum biraz sıkıntılı. Ailemizle birlikteyken maske takmıyoruz. Ancak, yanımıza yabancı biri geldiğinde maskelerimizi hemen takıyoruz. Hayattan kopmuyor, mümkün olduğunca yaşamaya da devam ediyoruz."