Çeşme'de bayram yoğun geçti - Son Dakika
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Çeşme'de bayram yoğun geçti

18.07.2022 15:13
Çeşme'de bayram yoğun geçti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde Belediye Başkanı Ekrem Oran, bayramda yoğun bir nüfus hareketliliğine tanık olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde Belediye Başkanı Ekrem Oran, bayramda yoğun bir nüfus hareketliliğine tanık olduklarını bildirdi.

Çeşme Belediye Başkanı Oran, AA muhabirine, Çeşme ve Alaçatı gişelerinden ilçelerine, 9 günlük bayram tatilinde 191 bin 587 aracın giriş yaptığını kaydetti.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 9 gün boyunca 2 bin 500 ton çöp topladığını, bunun da ilçede bayram döneminde ulaşan nüfusu göstermesi bakımından kendilerine fikir verdiğini ifade eden Oran, bayramın oldukça yoğun geçtiğini söyledi.

Bayram tatilinde yaşanan yangınlara da değinen Oran, " Karaköy'de ve Ovacık bölgesinde meydana gelen yangın felaketi hepimizi çok üzdü. Yangında mücadele veren İzmir Büyükşehir itfaiyesine, İZSU'ya, Orman Bölge Müdürlüğüne ve AFAD ekiplerine ve de çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de bayram yoğun geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de bayram yoğun geçti - Son Dakika
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