Çeşme'de beach club'a alınmayan gençler rastgele ateş açtı, taksi şoförü yaralandı - Son Dakika
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Çeşme'de beach club'a alınmayan gençler rastgele ateş açtı, taksi şoförü yaralandı

Son Güncelleme: 15.08.2023 14:55

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir beach club'a rezervasyonları olmadığı için alınmayan H.K.A. ve M.E.A. isimli gençler, çevreye rastgele ateş açarak taksi şoförünü yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki beach club'a rezervasyonları olmadığı için alınmayınca çevreye rastgele ateş edip, olay yerindeki taksi şoförünü yaraladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan H.K.A. (17) ve M.E.A. (17), tutuklandı.

Olay, geçen pazar, saat 15.00 sıralarında Sakarya Mahallesi, Aya Yorgi Koyu'nda bir beach clup önünde meydana geldi. Rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle içeri alınmayan H.K.A. ve M.E.A., yanlarındaki tabancalarla rastgele çevreye ateş açtı. Kurşunlardan biri beach club'ın önünde bekleyen taksi şoförü F.G.'nin omzuna, biri de aracının ön camına isabet etti. Beach club'ta tedirginlik yaşanırken, saldırganlar otomobille kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü F.G., ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.G., buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin, Çeşme Otoyolu Alaçatı Gişeler mevkisinde araç değiştirdiklerini belirledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.K.A. ve M.E.A.'yı olayda kullandıkları tabanca ve 'akrep' olarak tabir edilen otomatik tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K.A. ve M.E.A., burada verdikleri ifadelerinde; işletme sahipleriyle önceden husumetlerinin bulunmadığını ve kendilerini içeri almadıkları için çıkan tartışma sonucunda olayın meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çeşme'de beach club'a alınmayan gençler rastgele ateş açtı, taksi şoförü yaralandı - Son Dakika
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