Son Dakika Haberleri: Çeşme'de bir kişi sahte içkiden zehirlendi
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Çeşme'de bir kişi sahte içkiden zehirlendi

36 dakika önce

Çeşme'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, içkiyi aldığı şahsın evinde yapılan aramada çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Çeşme'de bir kişi sahte içkiden zehirlendi, System.String[]
Çeşme'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, içkiyi aldığı şahsın evinde yapılan aramada çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne alkol koması şüphesiyle kaldırılan V.K. adlı kişinin sahte alkolden zehirlendiği anlaşıldı. V.K. tedavi altına alınırken, sahte içkiyi F.K. (57) adlı kişiden aldığının anlaşılması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, F.K.'nın evinde arama yaptı.

Aramada damıtma yapar vaziyette sahte alkol üretiminde kullanılan tesisat ele geçirildi. Aramada, şarap yapımında kullanılan 310 litre erik posası, 230 ml. anason yağı, 218 litre rakı, 116 litre viski, 150 litre şarap, 20 adet şişe kapağı ve 15 adet boş cam şişeye de el konuldu.

Yaz yoğunluğunun yaşandığı Çeşme'de, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluğun daha da artacağını göz önüne alan KOM ekiplerinin, sahte içki üretimi ve satışına karşı mücadeleyi arttırarak sürdüreceği öğrenildi. - İZMİR
Devlet Hastanesi, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
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