Çeşme'de bitkin halde bulunan flamingo koruma altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bitkin halde bulunan flamingo tedavinin ardından doğaya bırakılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede bir vatandaş, bulduğu flamingo için Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği ekiplerinden yardım istedi.

Veteriner hekimlerince teslim alınan flamingonun kontrollerini yapan ve tedavisini üstlenen Veteriner Hekim Ceren Kaplan, halsizlik ve beslenme bozukluğu nedeniyle uçamadığı için flamingonun sürtünme yaraları olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 günlük tedavinin ardından kuşun tamamen iyileşmesini beklediklerini aktaran Kaplan, "Kendi kendine beslenir hale geldiğinde İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan doğaya bırakacağız." dedi.