Çeşme'de botları batan 11 kaçak kurtarıldı, organizatör kayıp (2)
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ORGANİZATÖR BULUNAMADI İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken batan botta bulunan 4'ü çocuk 11 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmasının ardından kayıp olan Türk organizatörün arama çalışmalarına devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
ORGANİZATÖR BULUNAMADI
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken batan botta bulunan 4'ü çocuk 11 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmasının ardından kayıp olan Türk organizatörün arama çalışmalarına devam edildi. Gün boyu sürdürülen çalışmalarda şüpheli ile ilgili bir sonuca ulaşılamadı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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