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Çeşme'de bulunan iki bukalemun doğaya bırakılacak

23 dakika önce

Çeşme'de bulunan iki bukalemun doğaya bırakılacakİZMİR - Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bularak koruma altına aldığı iki bukalemun, doğal ortamlarına geri bırakılacak.

Çeşme'de bulunan iki bukalemun doğaya bırakılacak

İZMİR - Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bularak koruma altına aldığı iki bukalemun, doğal ortamlarına geri bırakılacak.

Geçen çarşamba günü biri Çeşme sahilindeki jandarma karakolunun önünde, diğeri de perşembe günü de Altınkum Plajı'nda devriye görevi yapan jandarma ekiplerince bulunarak koruma altına alınan iki bukalemun, doğal ortamlarına geri bırakılacak.

İki bukalemun da Altınkum'a bırakılacak

Bukalemunları incelemek üzere jandarma karakoluna gelen Tarım ve Orman Çeşme İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Hüseyin Akiz, bukalemunların dişi olduklarını belirterek, yumurtlamış olabilecekleri için bulundukları yere bırakılmaları gerektiğini söyledi. Altınkum Plajı'nda bulunan bukalemunun, jandarma ekiplerinin bulduğu yere bırakılacağını söyleyen Veteriner Hekim Akiz, jandarma karakolunun önünde bulunan bukalemunun da ilçe merkezindeki trafik yoğunluğu göz önüne alınarak hayatının tehlikeye girmemesi için diğer bukalemun ile birlikte Altınkum'a bırakılacağını ifade etti.

"Çeşme'de bulunması normal"

Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinin bukalemunların yaşaması için uygun bölgeler olduğunu belirten Akiz, Çeşme'de de bulunmalarının normal olduğunu söyledi. Bukalemunları inceleyen Veteriner Hekim Hüseyin Akiz, herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığını, böceklerle, sineklerle, çekirgelerle beslendikleri için doğaya bırakılacaklarını ifade etti. Bukalemunların duygularını belli etmek için renk değiştirdiklerini söyleyen Akiz, "Derisinin altındaki özel pigmentleri yakınlaştırıp, uzaklaştırarak renklerini değiştirirler. Erkek bukalemun dişiyi gördüğü zaman açık yeşil ya da sarı renk olabiliyor" diye anlattı.

Çeşme'de bulunan iki bukalemun doğaya bırakılacak

Jandarma, Çeşme, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
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