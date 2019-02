Çeşme'de Çağın Hastalığı Kanser Taraması

İZMİR - KETEM Mobil Tarama Projesi kapsamında, kanser taramasının önemine dikkat çekilen ilçe gezilerini sürdüren İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız ve İzmir İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Bediha Salnur, 25. ilçe gezisini Çeşme'ye gerçekleştirdi.

Konukları, Çeşme Hükümet Konağı girişinde Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediyesi Başkan Vekili Banu Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nezih Berber, resmi kurum ve kuruluş amirleri ve Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici karşıladı. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın eşi Sema Kara ise İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız'a bir buket çiçek verdi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, "Dileriz ki kanser ailemizden, hepimizden uzak olsun. Kanserin neticesi maalesef ölüm. Akrabalarımızdan, yakınlarımızdan bu hastalığa yakalananlar var. KETEM Mobil Tarama Projesi, İzmir Valimiz Erol Ayyıldız'ın başkanlığında, değerli eşi Dilek Didem Ayyıldız'ın himayelerinde, İzmir'in tüm ilçelerinde devam ediyor. Çeşmemiz'de de bir hafta süreyle kanser taraması yapıldı. Projeyi hazırlayan, destekleyen, yürüten herkese ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecekte kanser gibi bir hastalığın kalmadığı, kanserden ölümlerin olmadığı bir dünya diliyorum" diye konuştu.

İzmir Valisi'nin eşi Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız da yaptığı konuşmada, "Her 3 dakikada bir meme kanserinden dünyada bir kadını kaybediyoruz. Her 8 kadından bir tanesi meme kanseri riski altında. Biz ne kadar mücadele edersek edelim, kanser yayılmaya devam ediyor. Onun için biz kanser taramalarını mobilleştirip halkımızın ayağına giderken, ne kadar ölümcül olduğunu göz önünde tutarak, 9 yıl önce bu çalışmalara başladık. O zaman meme kanseri, 9 kadından birisinde vardı. 9 yıl önce 8 dakikada bir kadın ölüyordu. Meme kanseri taramalarında tek dezavantajımız, mahremiyet içermesi ve kadınımızın pembe bahanelerin arkasına saklanıp, şikayetinin olmasını beklemesi. Kendi bilinçaltına atarak, geciktirmesi. Bu noktada, pembe bahanelerin ne kadar anlamsız olduğunu, bunun çok kolay bir işlem olduğunu, devletimizin tamamen ücretsiz bir hizmeti olduğunu, aslında çok yavaş ilerleyen bir kanser olduğunu anlatmamız gerekiyor. Kadınımız 40 yaşından sonra bir tarama yaptırsa, onda oluşacak kanser, 5 - 10 yılı bulabiliyor. Erken tarama yaşam demekse, geç evreli meme kanseri, ölüm demek" diye konuştu.

Kanser taramasının sağlıklı kadınlarda olduğunun anlatılması gerektiğini vurgulayan Ayyıldız, "Hastalarda yapılan işlemin adı, tanıdır ve tedavi gerektirir. Kanseri erken evrede yakalamak için, kadında şikayet olmaması gerekiyor. Kadının, sağlıklı iken kanser taramasını yaptırması gerekiyor. Bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşlarından destek bekliyoruz. Pembe bahanelere ve tarama gecikmelerine engel olalım. Ayrıca yaptırıp yaptırmadıklarını takip edelim. Rahim ağzı kanserine baktığınızda, 45 yaş altı kadınlarda ölümün ikinci nedeni. Çok hızlı yayılıyor. Sıkıntılı bir tedavisi var. 30 yaşından sonra her kadın rahim ağzı kanser taramasını mutlaka yaptırmalı" dedi. Ayyıldız, KETEM mobil aracının bu yıl Çeşme'de bir haftadan daha fazla kalacağını da sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Bediha Salnur ise, "Kanserden korunma, yapılanlar ve yapılması gerekenleri konuşmak üzere bir araya geldik. Kanserde koruma amaçlı yapacaklarımızla, yaşayacaklarımızı değiştirebiliriz ve daha sağlıklı bir hayat yaşayabiliriz. Çok aktif olmayan bir hayat yaşıyoruz. Telefon, televizyonun başında ve daha çok teknolojiyle yaşıyoruz. Ama sporu öteliyoruz. Hayatımıza sporu katmamız gerekir. Obeziteyle mücadele edeceğiz. Obezite ile mücadele ederken, kansere giden süreci ötelemiş olacağız. Sağlıklıyken sağlığımızın değerini bilelim" ifadelerini kullandı.

