Son Dakika Haberleri: Çeşme'de çekek sahasında yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Çeşme'de çekek sahasında yangın tatbikatı

Çeşme'de çekek sahasında yangın tatbikatı

7 saat önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde Çeşme Liman Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir İtfaiyesi ile ortak çekek sahası yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Çeşme'de çekek sahasında yangın tatbikatı, System.String[]

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde Çeşme Liman Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir İtfaiyesi ile ortak çekek sahası yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Kış aylarında teknelerin bakım ve onarım işleri için yoğun olarak kullanılan çekek sahasında senaryo gereği yangın çıkan bir tekneye müdahale edildi. Senaryoya göre yangın çıkan tekneye, güvenlik şeritlerinin çekilmesi ve alanın elektriklerinin kesilmesi ile birlikte marina ekibi yangın hortumlarıyla ilk müdahaleyi yaptı. Kısa bir süre sonra tatbikata Çeşme İtfaiyesi de katıldı ve yangına müdahale etti. Marinanın sertifikalı ilk yardım ekibi, ilk yardım çantası ile hazır bir şekilde tatbikata katıldı.


Tatbikatı başarıyla gerçekleştiren Çeşme Marina personeli ve Çeşme İtfaiyesi yetkilileri, tatbikat sonrası kısa bir değerlendirme yaptı. Çeşme Marina Teknik Müdürü Tekin Yanmaz, tatbikat ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Her yeni tatbikatta yeni şeyler öğrenip yangın ile mücadele yeteneklerimizi ve paydaşlarımız ile olan uyumumuzu geliştiriyoruz. Bu konudaki en deneyimli ve kaliteli ekibe sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Acil Durum Müdahale ekibimize, Liman Başkanlığı'mıza ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:19 Kaynak: İHA
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