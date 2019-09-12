Çeşme'de "çevreci" festival

İzmir'in Çeşme ilçesinde "Koşuyoruz, yüzüyoruz, kürek çekiyoruz. Bütün aile beraberce eğleniyoruz." sloganıyla 21-22 Eylül'de düzenlenecek "Çeşme Hafta Sonu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Festivali"ne, İzmir dışından gelen her koşucu için, 1 fidan dikileceği bildirildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Çeşme'de 2015 ve 2016 yıllarından yapıldıktan sonra 2 sene ara verilen festival bu hafta sonu, Paparazzi Beach'te üçüncü kez gerçekleştirilecek.

Her seviye sporcu için koşu yarışı, yüzme yarışı ve kürek sörfü yarışlarının düzenleneceği festivalde, minik adımlar ve minik kulaçlar yarışlarında ailenin küçükleri mücadele edecek. Bin 400 civarında yarışmacının beklendiği etkinlikte, Ege Orman Vakfı ile yürütülen kampanya kapsamında İzmir dışından gelen her koşucu için 1 fidan dikilecek.