Çeşme'de çok özel rüzgar sörfü yarışı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Windsurf Yarışı, 3-5 Eylül arasında tarihlerinde Çeşme Belediyesi'nin desteği ile Alaçatı'daki Çağla Kubat Windsurf Akademi'de gerçekleşecek. Eğitimde eşitliği sağlamak, desteklenmesi gereken başarılı öğrenciler için burs imkanı yaratarak sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda bir arada olup toplumsal gelişmenin yapı taşlarını oluşturmayı hedeflemekte olan dernek, bu yıl eğitime destek için Alaçatı rüzgarının gücünden yararlanacak. Etkinlikte 11, 13, 17 ve 21 yaş kategorilerinde çocuk ve genç yarışlarının yanında, yeni bir olimpik kategori olan FOİL'in gençlik sınıflarının Türkiye'de ilk yarışlarıyla bir görsel şölen yaşanacak.

2011 yılında spor kulübünü kurduğu günden beri çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek için çocuk rüzgar sörfü yarışları yaparak hem spora katkı sağlarken hem toplumsal fayda yaratmayı hedefleyen Çağla Kubat Diaz, "Yıllardır kulübümüz pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. Bu yarış ise bizim için çok farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bu yıl tüm bu başarıları kazandığımız ve yaşamaktan çok keyif aldığım Çeşme'nin gençlerinin eğitimine katkı sağlayacağız. Bu yarışta geçen yıl kaybettiğimiz kulüp antrenörümüz ve çok yakın dostum Talat Aşıkoğlu'nu anmak için tüm sörfçüler birlikte bir geçiş yapacağımız için ayrıca çok duygulanıyorum ve benim için çok daha derin bir anlam taşıyor" dedi.

Kubat, "Yarışa hazırlık sürecinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin özverili ekibiyle birlikte çalışmaktan çok keyif aldım. Umarım uzun yıllar devam edecek bir etkinlik olur. Destekleri için Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Kaymakam Ünal Çakıcı ve katılım gösteren tüm sporcu ve onların ailelerine şimdiden teşekkür ederim" diye konuştu. ÇYDD Çeşme Şube Başkanı Yasemin Ahılık ise, "Atatürk ilke ve devrimlerine tüm yönleriyle sahip çıkarak genç kuşakların bilimsel, çağdaş ve akılcı düşünce içinde yetişmelerini sağlamak amacıyla ilkini düzenleyeceğimiz windsurf mücadelesi etkinliğine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

- İzmir