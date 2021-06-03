Çeşme'de dar sokaklar için "Çöp Taksi" - Son Dakika

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, büyük çöp kamyonlarının giremediği, fiziki koşulları uygun olmayan bölgelerde kullanılmak üzere 6 adet çöp taksi ekibi oluşturdu.

Çeşme Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlayan, 'çöp taksi' adı verilen kamyonetler, gün içinde cadde ve sokaklarda dolaşarak, biriken çöpleri toplayacak. Araç filosuna eklenen 6 adet çöp taksi ile dar sokaklarda bulunan ve zamansız çıkarılan çöpler toplanacak.

"Pırıl pırıl bir Çeşme için çalışıyoruz"

Çeşme'de çöpü alınmamış sokak kalmayacak diyen Oran, "Belirli aralıklarla yapılan cadde ve sokak yıkamalarıyla da temizlikte sürekliliği sağlıyoruz. Pırıl pırıl bir Çeşme için çalışıyoruz. Temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteren ekiplerimiz acil alınması gereken çöplere 6 çöp taksi ile anında müdahale edecek. Dar sokaklara rahatlıkla girebilen çöp taksi ile işlemler daha kolay ve hızlı yapılabiliyor. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda ise diğer çöp toplama araçlarına göre daha küçük olan çöp taksi trafiğin seyrini de olumsuz etkilemiyor" şeklinde konuştu.

Hedef daha temiz bir Çeşme!

Oran, hem mobil temizlik araçları hem de süpürge ekibiyle Çeşme'nin tüm mahallelerinde girilmedik sokak bırakmayacağını belirterek, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sokakları, parkları, okul önlerini, çöp konteynerlerini, çöp kamyonlarını, rögar ağızlarını doğaya ve insana zarar vermeyen dezenfektan ve koku giderici maddelerle düzenli olarak temizlendiğini söyledi.