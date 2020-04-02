Çeşme'de denetimler sürüyor - Son Dakika

Çeşme'de denetimler sürüyor
6 saat önce
Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla denetimlerde bulundu.
Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri koronavirüs tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla denetimlerde bulundu.
İşletmelerin tedbirler ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunu denetleyen zabıta ekipleri, vatandaşlara broşür dağıtarak, bilgilendirmelerde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, zor günlerden geçildiğini belirterek, "İşletmelerimizin neredeyse tamamı kapalı. Paket sistemiyle çalışan işletmelerimizin denetimlerini yapıp gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Hijyen konusunda çok hassas davranıyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:28 Kaynak: AA
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