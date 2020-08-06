ÇEŞME'DE DÖVÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜREN UKRAYNALI MODEL SAVCILIKTA İFADE VERDİ - Son Dakika

ÇEŞME'DE DÖVÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜREN UKRAYNALI MODEL SAVCILIKTA İFADE VERDİ

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

6 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİLER

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da bulunan Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade vermesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazdı. Kyryliuk ve Güneş dün öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, Çeşme'deki Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Tercüman aracılığıyla ifade veren Kyryliuk'un beyanlarının alınması yaklaşık 4 saat sürerken, Güneş'in ifadesinin alınması da yaklaşık 2 saat sürdü.

Kyryliuk ve Güneş suçlamaları kabul etmezken, Momo Beach Clup'te çalışan güvenlik görevlilerinin kendilerini darp ettiğini öne sürerek teşhis edebildikleri kişilerden şikayetçi oldu.

BİR DAHA MODELLİK YAPAMAYACAĞIM ZANNETTİM

İfade vermesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Ukraynalı model Daria Kyryliuk, 31 Temmuz'da Momo Beach'ten erkek arkadaşıyla birlikte çıkarken olayın yaşandığını belirterek 'Bize öncelikle 6 tane koruma saldırdı" dedi.

Kyryliuk olayı erkek arkadaşının anlatmasını isteyince Baran Güneş, 'Kavga büyüdü ve hanımefendi arada yumruk yedi" ifadelerini kullandı. Kyryliuk ise sözlerini şu şekilde sürdürdü, 'Ben eve geldiğimizde panik atak geçirdim çünkü daha önce hiçbir zaman bana el kaldırmamıştı. Kulüpte bana güvenlik çok fazla vurdu. Benim burnum, ağzım ve yanağım kan içindeydi. Bir daha modellik yapamayacağım zannettim. O yüzden 45 dakika kadar panik atak geçirdim" ifadesini kullandı.

Kyryliuk yaşadıkları her şeyi savcıya anlattığını ifade ederek, 'Adalet Bakanlığı'nda çalışan, bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar burada çalışan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Turizm Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Bu iş umarım en kısa zamanda çözülecek ve bana zarar verenler cezasını alacaklar" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM

Daria Kyryliuk, 'İstanbul'a taşınmak istiyorum, ben korkmuyorum. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke. Yaşadığım sadece üzücü bir olaydı. Momo Beach durmadan olayı manipüle etmeye çalışıyor, senaryoları değiştiriyor. Tüm söyledikleri yalan" dedi.

BU OLAY TÜRKİYE'Yİ OLDUĞU GİBİ GÖSTERMİYOR

Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ise 'İnanmak çok zor ama Momo Beach durmadan hikayesini değiştiriyor. Her haberlere baktığımızda başka bir oyun oynamaya çalışıyorlar ama fark ettiler ki birer birer her dedikleri çöküyor. Bence Türk milleti kendi görecek doğruyu. Benim kız arkadaşım Türkiye'de yaşayacak ve Türkiye'yi çok seviyor. Çeşme'de olan çok alakasız bir olay ve Türkiye'yi hiç olduğu gibi göstermiyor. Biz turizmin hala kalkınması için gereken her şeyi yapacağız. Bu Türkiye'ye mahsus bir olay da değil, başka yerlerde de olmuştur ama bu kadar ortaya çıkmamıştır. Kesinlikle Türkiye'yi doğru göstermedi bu olay. İnşallah hanımefendinin dediği gibi Momo Beach olayı olduğu gibi gösterir. Der ki sorumluluğumuz neyse alıyoruz, cezayı çeken çeksin. Bizi ilgilendirmez desin" diye konuştu.

O GÖRÜNTÜLERİ REDDETTİ

Güneş'in güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk'un kendisine bağırdığı ve saldırdığı iddiası sorusuna da 'O videoyu ben izledim, o video evden çekilmiş. Bunlar eve gidip her videoyu satın almışlar. Bunun tehdit mesajı bana geldi zaten. Arkadaşlarım araçlığıyla bunu satmak için bana geldiler. Bunları satın almış, birer birer medyaya veriyor. Bunların hepsi evden çekilmiş. Hanımefendi panik atak geçirirken herkes onla konuşmak istedi ama o kimseyle konuşmak istemedi çünkü panik atak geçiriyordu. Bir bahçeden başka bir bahçeye girdi, korkudan ölüyordu çünkü daha önce yumruk yememiş. Momo elindeki bütün silah zannettikleriyle Türk halkını böyle manipüle ediyor. Ben merak ediyorum, gerçek ortaya çıkınca ne yapacaklar. Daha nereye saklanabilirler, ben onu merak ediyorum" şeklinde cevap verdi.

SORUŞTURMA SONRASINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKACAKTIR

Kyryliuk ve Güneş'in avukatı Hüseyim Sami Oyman ise 'Biz inanıyoruz ki soruşturma sonrasında gerçek ortaya çıkacaktır. Müvekkilimin ifade ettiği gibi insanların sorumluluklarını kabul etmeleri hukuk adına, adalet adına ideal olandır" dedi. Ukraynalı model Daira Kyryliuk ve Baran Güneş el ele poz vermelerinin ardından adliyeden ayrıldı.

ÇEŞME'DE DÖVÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜREN UKRAYNALI MODEL SAVCILIKTA İFADE VERDİ

Bakırköy, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEŞME'DE DÖVÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜREN UKRAYNALI MODEL SAVCILIKTA İFADE VERDİ - Son Dakika
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