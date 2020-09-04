Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı modelin soruşturmasında yeni adli tıp raporları - Son Dakika

Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı modelin soruşturmasında yeni adli tıp raporları

ÇEŞME'de 31 Temmuz akşamında Momo Beach Clup'te çalışan güvenlik görevlilerince darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunan Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un yürütülen soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı.

Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı modelin soruşturmasında yeni adli tıp raporları, System.String[]
ÇEŞME'de 31 Temmuz akşamında Momo Beach Clup'te çalışan güvenlik görevlilerince darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunan Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un yürütülen soruşturmasında bilirkişi raporları hazırlandı. İki raporda da incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk'un arkadaşları tarafından darp edilmediğine yer verildi.

BAŞKA BİR YERDE YARALANMIŞ OLARAK GELDİLER

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan Ulusal Kriminal Büro raporunda Kyryliuk ve arkadaşlarının siyah renkli bir araç içerisinden saat 22.23'te aşağıya indiği belirtildi. Kyryliuk ve arkadaşlarının araçtan indikleri görüntüler incelendiğinde Daria Kyryliuk'un eli ve yüzünün kanlı halde olduğu vurgulanırken, Mansour isimli kişinin de üstü başının kanlı olduğu belirtildi. Kiara isimli yabancı uyruklu şahsın ise ağzı ve burnunu iki eli tuta tuta başka bir yerde darp edilmiş ve yaralanmış olarak geldikleri kaydedildi.

Baran Güneş'in, Kyryliuk'un kanlı yüzünü kendi cep telefonuyla çektiği belirtildi. Ayrıca raporda Daria'nın yüzündeki kan lekelerinin meskene girişte zaten mevcut olduğunun çok net olarak görüldüğü ifade edildi.

KYRYLİUK PANİK ATAK HALİNDEYDİ

Adli bilirkişi incelemesinde ise Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in birbirlerine karşı şiddet davranışlarının bulunmadığı, Kyryliuk'un panik, korku ve şaşkınlık halleri sebebiyle sadece Güneş'e değil, yanına yaklaşan diğer arkadaşlarını da uzaklaştırmaya yönelik davranışlar sergilediği ifade edildi. Ayrıca Kyryliuk'un panik atak içerisinde olduğu ve sakinleşmediğinin videoda gösterdiği davranışlardan gözlemlendiği tespit edildi.

KYRYLİUK'A DOLMABAHÇE SARAYI'NDA HAKARET ETTİLER

DHA'ya konuşan Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in avukatı Hüseyin Sami Oyman ise müvekkillerinin gittikleri yerlerde hakarete uğradığını öne sürerek. "Bardağı taşıran damla şu oldu. Daria Kyryliuk iki yabancı arkadaşıyla Dolmabahçe Sarayı'nı gezmeye gittiğinde orada bir bayan yanına yaklaşarak 'Seni arkadaşın dövmesine rağmen bize iftira attın' diyerek ağır bir küfür eşliğinde 'Defol git bu ülkeden' diye hakaret ediyor. Bunu bana Baran anlattı, Baran anlattığı sırada, bu olaydan  2 saat geçmesine rağmen Daria'nın ağlama sesini ben hala duyuyordum. İş bu noktaya gelince haksız saldırı altında kaldığımızı, olay nedeniyle müvekkillerimin uğradığı saldırılar nedeniyle daha vahim olaylar olduğunu gördük." dedi.

DARİA'YI SEVGİLİSİ DÖVDÜYSE DİĞER 3 KİŞİYİ KİM DÖVDÜ

Momo Beach'in Baran Güneş'in, Daria Kyryliuk'u dövdüğünü iddia etmesine de değinen Avukat Oyman, "Olayda dövülen sadece Daria değil ki. Baran'ın elbiseleri yırtık, Mansour dağılmış durumda, Amerikalı ve İranlı şahıslar darp edilmiş. Baran, Daria'yı dövdüyse bu diğer 3 kişiyi kim dövdü? Dolayısıyla müvekkillerimin üzerine yaratılan ağır ve haksız saldırının bir şekilde sonlandırılması lazımdır.." ifadelerini kullandı.

ORADA GÜVENLİK KAMERASI OLSAYDI BU TARTIŞMALARI YAPMAZDIK

Momo Beach'in önünde güvenlik kamerası olmamasına da değinen Oyman "Kamera olmaması sebebiyle polisler daha önceden de işletmeye idari para cezası kesmiş. Orada o gece güvenlik kamerası olsaydı gerçek tüm çıplaklığıyla tespit edilmiş olurdu ve biz bu tartışmaları yapıyor olmazdık." dedi.


- İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı modelin soruşturmasında yeni adli tıp raporları - Son Dakika

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