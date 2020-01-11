Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi öldü - Son Dakika
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Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi öldü

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerine intikali sonrası düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.

Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.

Düzensiz göçmenler ve cesetler kıyıya çıkarıldı.

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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