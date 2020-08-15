Çeşme'de eş zamanlı narkotik denetimi - Son Dakika

İZMİR Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü tatil beldesi Çeşme'de eş zamanlı narkotik denetimi yaptı. Denetim kapsamında, gece kulüpleri, barlar ve eğlence merkezleri tek tek incelendi.

? İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Çeşme ilçesinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu Çeşme ilçesinde, Narko- timler ilçenin giriş ve çıkışında uygulama yaptı. Gece kulüpleri başta olmak üzere barlar ve diğer eğlence merkezleri, denetim kapsamında tek tek incelendi. Çok sayıda personelin katılımı ile gerçekleştirilen ani denetimde, narkotik köpekleri de yer aldı. Polis ekipleri eğlence merkezlerini denetlediği sırada, 'Leon' isimli narkotik köpeği ise mekanların otoparklarında bulunan araçların çevresinde arama yaptı. Ayrıca, eğlence merkezlerinde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı öğrenildi. İlçe genelinde yapılan eş zamanlı denetimde, çok sayıda vatandaşa kimlik sorgusu yapılırken, Narko- timler eğlence merkezlerinin yanı sıra sokak aralarında da denetim gerçekleştirdi. Öte yandan, binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çeşme ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satışını önlemek adına ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sık sık denetimlerini sürdüreceği bildirildi.