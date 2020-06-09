Çeşme'de esnafa normalleşme süreci eğitimi verilecek - Son Dakika

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ilçede hijyen önlemlerini aldıklarını, işletmelere de eğitim verdiklerini açıkladı.

Çeşme Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın önlemleri kapsamında Türkiye'nin en güzel plajlarından Ilıca'da 6 metrekarelik sosyal mesafe localarının oluşturulduğu bildirildi.

Normalleşme süreci kapsamında Ilıca'nın misafirlerini ağırlamaya başladığı, sahildeki locaların deniz özlemi çeken vatandaşlar tarafından kullanıldığı vurgulandı.

"Denetimleri sıklaştırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, normalleşme sürecinde sosyal mesafe kuralına uyarak, sahillerde yeni bir düzenleme yapıldığına dikkati çekti.

Oran, ilçeye tatilcilerin gelmeye başladığına ve 44 bin olan nüfusun 200 bini aştığına işaret ederek, "Belediye olarak üstün hijyen önlemlerimizi aldık ve gerekli denetimlerimizi sıkılaştırdık. Her yıl milyonları ağırladığımız Çeşme'de bu yıl da vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tatil yapması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf için eğitim ve bilgilendirme komisyonu kurulduğunun altını çizen Oran, Çeşme Belediyesi Esnaf Odası ve Uzman Eğitim Kurumları iş birliği ile normalleşme süreci ile ilgili eğitim vermeye başladıklarını, eğitim sonunda işletmelere sertifika verileceğini bilgisini verdi.