Çeşme'de geri dönüşüm atık toplama deposu yandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, geri dönüşüm atık toplama deposundaki yangın korkuttu.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:46 Kaynak: İHA
'in Çeşme
ilçesinde, geri dönüşüm atık toplama deposundaki yangın korkuttu.
Çeşme'de, geri dönüşüm atıklarını toplayan bir firmaya ait depoda yangın çıktı. Ovacık Mahallesi
yolu üzerindeki depoda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale etti. Ekipler, yangının ağaçlara sıçramaması içinde yoğun çaba sarf etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne ait 5 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alındı.
(İHA)
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