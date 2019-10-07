Son Dakika Haberleri: Çeşme'de göçmen botu battı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de göçmen botu battı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Çeşme'de göçmen botu battı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmen botunun battığı öğrenildi.

Çeşme'de göçmen botu battı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmen botunun battığı öğrenildi. İhbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede kurtarma çalışması başlattı.


Edinilen bilgiye göre, Karaada açıklarında bir göçmen botu battığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, botun batması üzerine arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenleri kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - İZMİR

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
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