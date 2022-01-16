İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 179 düzensiz göçmen ile teknede yakalanan ve düzensiz göçü organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Alaçatı Mahallesi açıklarında dün düzenlenen operasyonda yakalanan S.A, A.G, E.G. ve Ü.M. jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sahil Güvenlik ekipleri dün Alaçatı Mahallesi açıklarında teknede 179 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 kişi yakalanmıştı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika