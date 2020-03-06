Çeşme'de göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Çeşme'de göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinden iki şişme botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan göçmenleri, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri engelleyip, benzin hortumunu çıkardı.

Çeşme'de göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinden iki şişme botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan göçmenleri, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri engelleyip, benzin hortumunu çıkardı. Denizde mahsur kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.


Türk Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme iskelesine getirilen Kongo, Afganistan ve Suriye uyruklu 75 göçmen, verdikleri bilgiye göre bugün sabaha karşı eski Alman Tatil Köyü'nden iki ayrı şişme botla denize açıldı, Yunanistan karasularında Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Geri dönmeye zorlandıklarını ve botlarının patlatılmaya çalışıldığını ifade eden göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince motorlarının benzin hortumunun da söküldüğünü söyledi. Benzin hortumunu yeniden takarak Çeşme'ye doğru geri döndüklerini belirten göçmenler, kendilerini Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığını anlattı.


Çeşme İskelesine çıkarılan göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı, acil ihtiyaçları karşılandı. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi. - İZMİR

Yunanistan, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
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