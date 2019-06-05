Son Dakika Haberleri: Çeşme'de gündüz plajlar, gece Alaçatı sokakları doldu
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Çeşme'de gündüz plajlar, gece Alaçatı sokakları doldu

8 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatilini geçirenler, bayramda plajları ve sahil kenarlarını doldurdu.

Çeşme'de gündüz plajlar, gece Alaçatı sokakları doldu, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatilini geçirenler, bayramda plajları ve sahil kenarlarını doldurdu. Gündüz denize giren tatilciler, geceleri ise tarihi evleriyle ünlü Alaçatı'nın sokaklarına akın etti.
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla pansiyon ile butik ve turistik otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Çeşme'de, bayramın ilk günü olduğu gibi ikinci gün de Ilıca, Dalyan, Altınkum, Pırlanta, Boyalık ve Çiftlikköy plajları doldu. Gün boyu denize girip, güneşlenen tatilciler, geceleri ise tarihi evleriyle ünlü Alaçatı sokaklarında gezdi. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:00 Kaynak: DHA
İzmir, Alaçatı, Çeşme, Güncel
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