Çeşme'de gündüz plajlar, gece Alaçatı sokakları doldu
1 saat önce
İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatilini geçirenler, bayramda plajları ve sahil kenarlarını doldurdu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:04 Kaynak: DHA
İZMİR'in Çeşme
ilçesinde tatilini geçirenler, bayramda plajları ve sahil kenarlarını doldurdu. Gündüz denize giren tatilciler, geceleri ise tarihi evleriyle ünlü Alaçatı
'nın sokaklarına akın etti.
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla pansiyon ile butik ve turistik otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Çeşme'de, bayramın ilk günü olduğu gibi ikinci gün de Ilıca
, Dalyan, Altınkum
, Pırlanta
, Boyalık ve Çiftlikköy
plajları doldu. Gün boyu denize girip, güneşlenen tatilciler, geceleri ise tarihi evleriyle ünlü Alaçatı sokaklarında gezdi.
- İzmir
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