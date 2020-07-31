Çeşme'de gürültü kirliliği rahatsızlığı - Son Dakika

Çeşme'de gürültü kirliliği rahatsızlığı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, eğlence mekanlarının yüksek sesle müzik çalması, vatandaşları rahatsız etti.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, eğlence mekanlarının yüksek sesle müzik çalması, vatandaşları rahatsız etti. Yıllardır aynı yerde tatil yapanlar, geçmişte sakinliğiyle bilinen Alaçatı Mahallesi'nin bu gürültü kirliliğinden kurtulmasını istedi. Gözde turizm merkezlerinden Alaçatı'daki tatilciler, gürültü kirliliğinden rahatsız oluyor. Eğlence yerlerinin yüksek sesle müzik yayını yaptığını söyleyen vatandaşlar, oluşan gürültü kirliliğinin yerli ve yabancı turisti rahatsız ettiğini belirtti. Çeşme'nin geçmiş yıllarda butik otelleri, gastronomi üzerine yoğunlaşmış restoranları ve rüzgar sörfüyle öne çıktığı hatırlatıldı. Sessizlik arayanların bir dönem ilk adreslerinden olduğu belirtilen Çeşme'deki bu sorun için çözüm bulunması istendi. Alaçatı'ya yıllardır tatile gelen Volkan Çep (47), müzik seslerinin bu kadar yoğun bir şekilde sokaklara hakim olmasının Alaçatı için iyi bir durum olmadığını dile getirdi.

Alaçatı'ya yıllardır tatile gelen Volkan Çep (47), müzik seslerinin bu kadar yoğun bir şekilde sokaklara hakim olmasının Alaçatı için iyi bir durum olmadığını dile getirdi. İstanbul 'dan kente tatile gelen ressam Fırat Yeşiltepe (42) ise "Ben de müziği seviyorum ancak her mekanın müziği birbirine girmiş. Bir düzenleme olması gerekir" dedi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:38

Kaynak: DHA

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