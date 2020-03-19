Çeşme'de hattında çalışmayan dolmuşa ceza - Son Dakika
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Çeşme'de hattında çalışmayan dolmuşa ceza

7 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Fahrettinpaşa Mahallesi güzergahındaki dolmuşun hattında çalışmaması ve saatlerine uymaması nedeniyle yapılan şikayetler üzerine ceza kesildi.

Çeşme'de hattında çalışmayan dolmuşa ceza, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Fahrettinpaşa Mahallesi güzergahındaki dolmuşun hattında çalışmaması ve saatlerine uymaması nedeniyle yapılan şikayetler üzerine ceza kesildi.


Çeşme ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesindeki vatandaşlar, sürekli olarak bölgelerindeki dolmuşun hattında çalışmadığı yönünde şikayetlerde bulunuyordu. Durum daha sonra Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül'e aktarıldı. Muhtar Özgül, daha öncede benzer şikayetlerin yoğun bir şekilde tekrar gelmesi üzerine durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Çeşme Yerel Hizmetler Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen zabıtalar, bölgede tek çalışan dolmuşun güzergahına uymadığını ve hattında çalışmadığını belirleyerek ceza kesti. Trafik zabıtası, şoförden dolmuşun güzergahta çalışmasını ve saatlerine uymasını isteyerek, saatlere ve güzergaha bir kez daha uymaması halinde trafikten men edileceği uyarısını yaptı. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:19 Kaynak: İHA

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