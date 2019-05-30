Son Dakika Haberleri: "Çeşme'de her misafirimiz bütçesine uygun tatil yapabilecek"
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"Çeşme'de her misafirimiz bütçesine uygun tatil yapabilecek"

18 dakika önce

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme esnafının bayram tatilinde ve yaz sezonunda tatilcileri en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, "Çeşme'de her misafirimiz, bütçesine uygun tatil yapabilecek" dedi.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme esnafının bayram tatilinde ve yaz sezonunda tatilcileri en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, "Çeşme'de her misafirimiz, bütçesine uygun tatil yapabilecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptal edilmesi ve 23 Haziran tarihinde tekrarlanacak olmasının esnafı biraz ürküttüğünü ancak Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile yüzlerinin güldüğünü ifade eden Osman Köfüncü, "Özellikle tatil yörelerindeki esnafın buna çok ihtiyacı vardı. Esnaflar olarak kışı çok zor geçirdik. Şimdi, sağlık ve huzur içinde, bol kazançlı bir sezon geçmesini bekliyoruz" dedi.

"Herkesin bütçesine uygun mekan mevcut"

Çeşme'de Esnaf Odası'na kayıtlı 2 bin esnaf ve Ticaret Odası'na kayıtlı çok sayıda esnaf olduğunu vurgulayan Köfüncü, "Çeşme esnafı, sezona tam olarak hazır. Esnafımızın, geçmiş yıllarda olduğu gibi bazı polemiklerle gündemde olmasını istemiyoruz. Çeşme'ye gelen her tatilcinin, kendi bütçesine yemek yiyebileceği, konaklayabileceği, eğlenebileceği yer mevcuttur. Tabi biz, denetimlerin daha sık olmasından yanayız. Fiyat etiketi ve fiyat tarifesi zorunluluğu var. Tüm esnafımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Restoranlarda, balıkların kilo fiyatları mutlaka olmalı ve menülerde fiyatlar yazılı olmalı. Biz, esnaf olarak üzerimize düşen görevi yaparsak, Çeşme'de fiyat polemiğine yol açılmaz. Biz Esnaf Odası olarak, esnafımızla bu konuda görüşüyoruz. Çeşme esnafımız, güler yüzü ile, fiyat tarifesi ile görünür fiyat etiketleriyle, bayram tatilinde ve hemen ardından da yaz sezonu boyunca misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazır. Çeşme'ye gelecek her misafirimizin bütçesine uygun mekanlarımız mevcuttur" diye konuştu.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Köfüncü, Çeşme esnaf teşkilatı olarak, Çeşme ile ilgili her konuda katkı koymaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. - İZMİR
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:52 Kaynak: İHA
Çeşme, Güncel
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