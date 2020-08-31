'Çeşme'de her yıl 30-350 cins köpek sokağa terk ediliyor' - Son Dakika

'Çeşme'de her yıl 30-350 cins köpek sokağa terk ediliyor'

YAZ sezonu sona ererken, tatil yörelerindeki barınaklar şimdiden sahipleri tarafından terk edilen köpeklerle doldu.

'Çeşme'de her yıl 30-350 cins köpek sokağa terk ediliyor', System.String[]

YAZ sezonu sona ererken, tatil yörelerindeki barınaklar şimdiden sahipleri tarafından terk edilen köpeklerle doldu. Barınak gönüllüleri, köpeklerin çoğunun yazlıkçılar tarafından bırakıldığını, kimilerinin de hasta olduğu için terk edildiğini söyledi. İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde görev yapan veteriner Çağdaş Koç, "Ortalama her sene 300 ile 350 arasında köpek, burada sokağa terk ediliyor. Bu rakam her sene yüzde 10 artıyor. Durum artık acıklı hal almaya başladı" dedi.

Tatillerini yapmak için Çeşme'ye gelen ve 1 ile 3 ay arasında yazlıklarında kalanlar, tatilleri bittiğinde köpekleri, ilçe sokaklarına ya da İzmir-Çeşme yoluna terk ediyor. Evlilik yıl dönümü, doğum günü ve karne hediyesi gibi amaçlarla alınıp hobi olarak yazlıkların bahçelerinde beslenen köpekler, tatil bitiminde ise sokak hayatına alışmaya çalışıyor.

Çeşme Belediyesi bünyesinde görev yapan veteriner Çağdaş Koç, "Özel günlerde, doğum günlerde ve evlilik yıl dönümlerinde, Çeşme'ye yazlıklarına gelen vatandaşlar, dışarıdan köpek satın alıyor. ya bakamıyorlar ya da kendilerini tatmin edemiyince sokağa terk ediyorlar. Çok sayıda can var sokağa terk edilen. Durum artık acıklı bir hale dönüşmeye başlıyor. Ortalama olarak her sene 300 ile 350 arasında köpek, burada sokağa terk ediliyor. Bu terk etme durumu her sene yüzde 10 artıyor. Birçoğu cins köpek, genelde karşılaştığımız türler golden ya da labrador" diye konuştu. 'KOMŞULARIN TEPKİSİNİ ÇEKMEMEK İÇİN OTOBANA BIRAKIYORLAR'Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican, genelde, yazlığa gelen vatandaşların çocukları zaman geçirsin, meşgale olsun ya da hayvan sevgisi aşılansın, diye köpek aldıklarını belirtti. Sipahican, "Burada oldukları süre boyunca köpekleri yanlarında tutuyorlar. Giderken de sokağa bırakıp gidiyorlar. Bu, bizim sokak hayvanlarının popülasyonunun önüne geçmemize engel olan bir unsur. Bizim yazlıkçılardan isteğimiz, giderken köpeklerini bırakmamaları, bırakacaklarsa da en azından bize bırakmalarıdır. Bir sene sonra tekrar yazlığa gelecekleri için komşularının tepkilerini çekmemek adına köpekleri genelde ya otobana ya da evlerinden uzak noktalara bırakıyorlar. Böylece köpeklerin eve geri dönmesini de engellediklerini düşünüyorlar. Bu, aylarca insanların himayesinde yaşayan hayvanların aniden kendilerini sokakta bulmalarını ve zor şartlara adapte olmalarını gerekli kılıyor. Çeşme'den İzmir'e doğru giderken, otobanda biri siyah biri de beyaz golden türü 2 köpeğin koşuşturduğunu gördük. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz" dedi.'ŞU ANDA BİZİM BARINAKTA YOK'Çeşme Belediyesi hayvan barınağında sokağa terk edilen köpeklerden bulunmadığını belirten Sipahican, "Satın alınan köpekler genelde cins köpekler olduğu için sahiplendirmesi nispeten daha kolay oluyor. Ayrıca Çeşmeliler zaten sokak hayvanlarına aşina olduğu için bu terk edilen köpekleri görünce sokaklarında bakıyorlar. Ayrıca şu anda sokakta bırakılma olayları da karşılaşılmadı. Çünkü pandemi nedeniyle okulların açılmaması, evden çalışma gibi gelişmeler tatil süresini uzattı ve yazlıkçılar henüz ilçemizi terk etmedi" diye konuştu. 'KARNE HEDİYESİ OLARAK ALIYORLAR'Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder de ailelerin çocuklarına karne hediyesi olarak köpeklerin güzelliğine kapılıp aldıklarını belirterek, "Daha sonra pervasızca da bu hayvanları atıyorlar. Bana günde 3-5 tane terk köpeğin ilanı için mesajlar geliyor. İlla ki köpek istiyorlarsa satın almayıp barınaklardan sahiplensinler. Çeşme'de her sene çok terk edilen köpek var. Bu konu hakkında Çeşme'de billboardlara bile bilgilendirme afişleri konuldu. Çocuklarına karne hediyesi olarak aldıkları köpekleri, şehre gidince apartmanlarda bakamayacaklarını düşünüp bırakıyorlar. Cinsler artık 3 ile 5 bin TL arasında değişiyor, bu kadar pahalı. Onlara göre paraları konuşuyor. Onlara göre bu bir canlı değil, bir mal. Köpeklerin hislerini anlamıyorlar. Ancak biz onları çocuklarımız gibi görüyoruz" dedi.'YÜKÜ BİZLERE KALIYOR'Çeşme'de yaşayan ve sokağa terk edilen can dostlara yardım elini uzatan hayvansever Yeşim Yalçın Aya da genelde cins köpeklerin geceleri sahipleri tarafından terk edildiğine dikkat çekip, "Sabah kalktığımızda yavru kedilerin miyavlama sesleriyle yavru köpeklerle uyanıyoruz. Bunları da bizim beslediğimiz köpekler koşturduğu ya da ağladığı zaman anlıyoruz. Bu bizim için kanayan bir yara. Bu terk olayları sonrasında bizler gibi hayvan severler üzerindeki yük daha da artıyor. Bunun için bir yasa çıkarılıp, evlatları terk edenlere ceza verilmesi ve köpeklere çip takılması gerekiyor. Daha çok bu terk durumları yaz sonlarında, yazlıkçılar gittiğinde oluyor. Çocuklarına hediye olarak aldıkları köpekleri dışarı bırakıyorlar. Onlar da yeni bir bölgede yaşama alışmaya çalışırken, yeni oldukları için kendilerini bir hiyerarşi içinde buluyorlar ve yaşamları zorlaşıyor" diye konuştu.

Çeşme sokaklarında gördüğü köpekleri sahiplenen Gonca Ergüney de "Bir heves uğruna sanki bir halı, bir gardırop gibi binlerce TL para verilip alınan ve sonra da bir meta gibi sanki hiç duyguları yokmuş gibi sokağa terk edilen hayvanlar gerçek bir sorun. Vicdanlı olan hiçbir canlının, bu terk olayını yapamayacağına inanıyorum. Çocukluğumuzda kalan yemeklere ekmek doğrayıp, köpekler yesin diye kapıya bırakırdık. Şimdi bilerek direkt çöpe atıyorlar ki köpekler kapılarına alışmasın, diye. Bu çok üzücü bir durum" dedi.


Çeşme Belediyesi, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çeşme'de her yıl 30-350 cins köpek sokağa terk ediliyor' - Son Dakika

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