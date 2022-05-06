Çeşme\'de Hıdırellez coşkusu

Pandemi nedeniyle 2 yıldır kutlanamayan geleneksel Hıdırellez için Çeşme Belediyesi tarafından şenlik düzenlendi.

Alaçatı Çamlıkuyu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Roman Band Konseri yüzlerce vatandaşı ağırladı. Konsere Çeşme Belediye Başkanı M.Ekrem Oran'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydanda ateş yakılırken, rengarenk kıyafetleriyle dans eden ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi. Ateşin üstünden atlayan vatandaşlar Hıdırellez gecesinde doyasıya eğlenirken, baharın gelişi Alaçatı'da bir kez daha coşkuyla kutlandı.

Başkan Oran vatandaşlarla birlikte Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı. Çeşmeliler'in Hıdırellez'ini kutlayan Oran, "Bizim en büyük dileğimiz, barış, bizim en güzel dileğimiz sağlık, bizim en büyük dileğimiz kardeşlik. Bütün dünyaya hakim olsun" dedi.