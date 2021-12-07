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Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - Son Dakika

Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu

07.12.2021 14:16
Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan hortum, evlerin çatılarına zarar verdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan hortum, evlerin çatılarına zarar verdi.

Çeşme'nin Ovacık Mahallesinde, bu sabah gelen ilk bilgilere göre hortum çıktı. Ovacık Mahallesinin sahil kesiminde bulunan Sağlıkçılar Sitesi, İştur 90 Sitesi, Ovakent Sitesi ve Yuvamkent Sitesi'nde, etkili olan hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çakıcı, hortum nedeniyle bir yazlık evin çatısının ciddi hasar gördüğünü, bazı yazlık evlerde de çatılardaki kiremitlerin uçtuğunu ve küçük bir hayvan damının da sundurmasının tahrip olduğunu açıkladı. Çakıcı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmadığını belirtti.

Çeşme Belediyesi ekiplerinin hasar gören yazlık evin çatısının molozlarını temizlediklerini ifade eden Kaymakam Çakıcı, jandarma, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

(Muhammet İsa Atagöz/ İHA)

Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu
Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu
Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu
Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu
Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu
Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu
Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu

Hisarcık, Ovacık, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çeşme'de hortum paniği: Evlerin çatılarında hasar oluştu - Son Dakika


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