Çeşme'de hortumun izleri siliniyor - Son Dakika

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Çeşme'de hortumun izleri siliniyor

İZMİR - İzmir Çeşme'nin Alaçatı Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşanan hortum felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, hortumun etkisiyle savrulan araçlar vinç yardımıyla oldukları yerlerden çıkarıldı.

Dün akşam saatlerinde Çeşme'nin Alaçatı Mahallesinde yaşanan hortum felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar başlatıldı. Hortumdan etkilenen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren evlerini ve araçlarını temizlemeye başladı. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise hortumun etkisi ile sürüklenen ve takla atan araçları vinç yardımı ile savruldukları yerlerden çıkarttı.

Vatandaşlar zarar gören evlerin onarımına da başladı.