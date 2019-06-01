Son Dakika Haberleri: Çeşme'de huzur için Polis-Jandarma işbirliği
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Çeşme'de huzur için Polis-Jandarma işbirliği

21 dakika önce

9 günlük bayram tatili ve yoğun geçmesi beklenen yaz sezonunda, vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çeşme'de huzur için Polis-Jandarma işbirliği, System.String[]
9 günlük bayram tatili ve yoğun geçmesi beklenen yaz sezonunda, vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapabilmeleri için Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çeşme Kaymakamlığı tarafından yayınlanan talimat ve hazırlanan protokol doğrultusunda Ramazan Bayramı ile birlikte başlayan turizm sezonunda, vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatillerini geçirmesi amacıyla, 1 Haziran-15 Eylül 2019 tarihleri arasında umuma açık mekanlar jandarma ve polis ekipleri tarafından ortak denetlenecek. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
Polis, Jandarma, Çeşme, Huzur, 3. Sayfa
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