Çeşme'de huzurlu ve güvenli bayram tatili için 24 saat görevdeler - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilcilerin Çeşme'ye akını sürerken, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün tüm birimleri, huzurlu ve güvenli bayram tatili için 24 saat boyunca kesintisiz görev yapıyor.

Çeşme'de, hafta sonlarında günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayram tatilinin başlamasıyla 1 milyona ulaşması beklenirken, Alaçatı ve Çeşme otoban gişelerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. İzmir'den gelen takviye ekiplerle Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güçlendirilirken, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, bayram tatili boyunca, 24 saat süresince kesintisiz denetim görevi yapmaya başladılar. Yoğunluğun en fazla olduğu Alaçatı gişelerinde, Trafik, Asayiş, KOM, NARKO, Çevik Kuvvet, Yunus ekipleri denetimlerini yoğunlaştırırken, özel eğitimli polis köpeği Leon da denetimlere katıldı. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak, trafik yönünden denetim yaparken, kimlik sorgulamaları, üst ve araç aramaları da yaparak, bayram tatilinin Çeşme'de huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma yürütüyorlar.

Edinilen bilgiye göre, denetimler sadece Çeşme girişlerinde değil, yoğunluğun olduğu çarşılarda, cadde ve sokaklarda, ayrıca kafe ve eğlence yerlerinde de bayram tatili boyunca sürecek. - İZMİR