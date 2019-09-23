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Çeşme'de insan kaçakçılığından 2 tutuklama

58 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde kaçak göçmenleri taşırken yakalanan 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çeşme'de insan kaçakçılığından 2 tutuklama, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde kaçak göçmenleri taşırken yakalanan 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, yol kontrolü yapan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği (KOM) ekipleri, bugün saat 03.35 sıralarında şüpheli gördükleri iki aracı durdurdu. Bir araçta 6 ve diğer araçta da 8 olmak üzere toplam 14 Suriye uyruklu göçmeni araçlardan indiren polis ekipleri, araçlarda yaptıkları aramalarda 12 adet can yeleği, 2 adet pompa ve 2 adet şambrel ele geçirdi. Polis, araçları kullanan V.A. ve A.Ç'yi organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:27 Kaynak: İHA
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