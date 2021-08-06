Çeşme'de insan odaklı güvenlik eğitimi - Son Dakika

"İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" 3. aşaması kapsamında "İnsan Odaklı Güvenlik ve Sivil/Demokratik Gözetim Eğitimi" toplantısı Çeşme'de gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi"nin 3. aşaması kapsamında, "İnsan Odaklı Güvenlik ve Sivil/Demokratik Gözetim Eğitimi" toplantısı, 6-7 Ağustos tarihlerinde Çeşme'de gerçekleştiriliyor. Çeşme'nin de pilot ilçe olarak yer aldığı projenin "İnsan Odaklı Güvenlik ve Sivil/Demokratik Gözetim Eğitimi" toplantısına Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu, UNDP Kilit Uzmanı Serra Titiz, Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürü Mesut Uğurlu, kent konseyleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

"Güvenlik kurulları, yatay hiyerarşi şeklinde olacak"

Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu, "Umarım bu yangın güzel beldemize uğramaz. Tüm Türkiye'de, tüm yangınların sonlanması dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. Projemiz 2008 yılında başladı. Şu anda 3. fazı devam etmekte. Proje kapsamında, güvenlik kurulları şu anda 19 pilot il ve ilçe ile devam ediyor. Umarım proje tamamlandığında bütün il ve ilçelerde bu kurulları oluşturacağız. Hepinizin bildiği gibi, ilçelerimizin güvenliği ile ilgili kaymakamlarımızın başkanlığında, kolluk kuvvetlerini de olduğu kurullar. Bu projeyle belli periyotlarla, il ve ilçelerdeki güvenlik bürokrasisi ve sivil toplum kuruluşları ile basın mensuplarının da katılımıyla, güvenlik problemlerinin irdelenmesi yapılacak. Bu kurul, yatay hiyerarşi şeklinde olacak. Siz, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları, bulunduğunuz bölgelerde toplumu temsil ediyorsunuz. Resmi kolluk kuvvetlerin göremediği, bihaber olduğu olaylardan sizler sayesinde haberdar olmalarını sağlıyorsunuz" diye anlattı.

"Projenin faydalı olup olmayacağı test ediliyor"

Çeşme'de, spesifik bazı olayların kolluk kuvvetlerinin gözünden kaçabileceğini belirten Kurtoğlu, "Bu gözden kaçabilen hususlar, sizlerin de yer alacağı kurulda görüşülür, diğer kurul ve kuruluşlar ile koordine edilerek çözülmesi amaçlanır. Bu proje çerçevesinde Yerel Güvenlik Planı oluşturulacak. Yerel Güvenlik Planı'nda, artan suçlar tespit edilir ve bu suçlar ile ilgili alınacak önlemlerin planlaması yapılır. Bu planlama Bakanlıkça da incelenir ve tüm Türkiye'de artan suç oranları neyse, ona göre merkezi olarak Türkiye için bir plan oluşturulur. Akabinde de Strateji Eylem Planı oluşturulur. Bu pilot bölgelerde, projenin faydalı olup olmayacağı test ediliyor. Bununla ilgili yerel ve ulusal anketler düzenlendi. 19 pilot il, ilçelerde ve tüm Türkiye genelinde yapılan anketlerde, bu kurullar kurulduktan sonra vatandaşın güvenlik güçlerinden memnuniyeti yüzde 50 oranında arttığı ortaya çıktı. Ayrıca Türkiye çapında da böyle bir yönelim olmasına da olumlu bir bakış açısı var" diye açıkladı.

"Bütün bileşenlerin bir amaca yönlendirilmesi, bir bileşkenin oluşturulması amaçlanıyor"

Çeşme'de gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bir değerlendirme yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da, "Herkesin bulunduğu görev, pozisyon, hayat tarzına göre meseleleri okuması farklılaşabiliyor. Biz de kamu yönetiminde, güvenlik tarafında çalışanlar olarak resimleri, sadece güvenlik perspektifinden, kendi açımızdan okuma eğiliminde olmamız normal. Aynı şekilde sokak hayvanları ile ilgilenen derneklerin gündeminde sokak hayvanları varken, örneğin çevre veya turizm konusundaki başka bir sivil toplum kuruluşunun gündemi farklı olabiliyor. Bu tarz projelerle, bütün bu bileşenlerin ortak bir amaca doğru yönlendirilmesi, hepsinin bir bileşkesinin oluşturulması amaçlanıyor. Tabii güvenlik tarafı çok önemli. Biz güvenliği; daha klasik, genelgelerle, yönetmeliklerle, bu tarz okumalarla algılarken, sivil toplum tarafı bunu bizzat yaşıyor. Örneğin sokak lambasının yanmaması güvenlik riski olabilirken, bizim açımızdan ödenek temini, programa alınması, ihalesi gibi daha normatik bir durum var. Ortada yaşayan bir sorun var; sokak lambası yanmıyor. Ondan dolayı güvenlik problemi var. Diğer taraf için de işin kuralı, nizamı var. Bu soruna anlık olarak hemen, spontane çözüm üretebilmek, gerekiyorsa en uygun planı yapıp bu problemi çözmek. Bu proje ikisinin bir bileşkesi anlamına geliyor" diye konuştu.

"Klasik bir güvenlikçi yaklaşımla meseleyi okumaya kalksak, turizm sektörü sekteye uğrayacak"

İlçede pandemi şartlarının yaşandığına dikkat çeken Kaymakam Çakıcı, "Bu şartlara göre turizmin nasıl yeniden yapılandırılması gerekir? Bu denetimler nasıl olacak? Sektör, bu pandemi şartlarında hayatına nasıl devam edecek? Bu da bu projenin konusunun bir başka boyutu. Biz, klasik bir güvenlikçi yaklaşımla meseleyi okumaya kalksak, turizm sektörü sekteye uğrayacak. Pandemi öncesi şartlardaki davranmaya kalksalar, bu sefer pandemiyi engelleyemeyeceğiz. Bunun bileşkesi olarak örneğin Turizm Bakanlığının 'Güvenli Turizm Sertifikası' alınması ile ilgili bir kural kondu. O kurallar uygulanıyor. Burada hem turizmcilerin, hem bakanlığın ortak iradesi birleştirilmiş. Otellerde, mekanlarda alınacak tedbirler, yatak kapasiteleri, oturma kapasiteleri, hijyen önlemleri gibi konular Güvenli Turizm Sertifikası'nın alt başlıklarında yer alıyor. Bu, tipik bir yönetişim işbirliği örneği. Bunu, bütün güvenlik alt başlıklarında açıklamaya çalışıyor. İşte bu projeni de önem bu" diye belirtti.

"Kolluk birimlerimiz, bu yeni forma uyum sağlamaya çalışıyor"

Projeyi İçişleri Bakanlığının koordine ettiğini vurgulayan Kaymakam Çakıcı, "İnsanın kendini eğitmesi kadar değerli bir şey yok. Dışarıdan verilen hazır menülerle bu iş olmuyor. Kolluk birimlerimiz, bu yeni forma uyum sağlamaya çalışıyor" dedi. Yarın sona erecek olan toplantıda, insan odaklı iç güvenlik kuvvetlerinin ve sektörünün sivil toplum kuruluşları ve medya gözetimi gibi konularda sunumlar gerçekleştiriliyor. - İZMİR