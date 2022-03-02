Çeşme'de kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiye suçüstü - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme'de kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiye suçüstü

02.03.2022 15:42
Çeşme'de kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiye suçüstü

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, Ilıca açıklarında kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiyi yakalayıp yasal işlem yaptı, el konulan 140 kilo deniz patlıcanı tekrar deniz bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, Ilıca açıklarında kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiyi yakalayıp yasal işlem yaptı, el konulan 140 kilo deniz patlıcanı tekrar deniz bırakıldı.

Çeşme ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, Ilıca açıklarında yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığına yönelik bilgi aldı. Harekete geçen ekipler 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan bu kişilere, toplamda 36 bin 103 lira idari para cezası kesildi ve teknelerine, av araçlarına el konuldu. Ekipler, yasa dışı avlanılan 140 kilo deniz patlıcanını da tekrar denize bıraktı. - İZMİR

Çeşme'de kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiye suçüstü

YORUMLAR
500
Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti İzmir'de 29 göçmen kurtarıldı İzmir'de 29 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çeşme'de kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiye suçüstü - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:37 Aynı ayakkabılarla hem video çekti hem de hırsızlık yaptı! Sonunda yakayı ele verdi
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
15:12 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapan 5 kişiye suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement