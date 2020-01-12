Çeşme'de, kaçak göçmenlerin taşındığı tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de, kaçak göçmenlerin taşındığı tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Son Dakika

Çeşme'de, kaçak göçmenlerin taşındığı tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.

Çeşme'de, kaçak göçmenlerin taşındığı tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Şifne Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılan 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.


Yunanistan, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:11 Kaynak: DHA
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