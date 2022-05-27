Çeşme'de kaçak olduğu belirlenen 2 yapı yıkıldı - Son Dakika
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Çeşme'de kaçak olduğu belirlenen 2 yapı yıkıldı

27.05.2022 18:19
Çeşme'de kaçak olduğu belirlenen 2 yapı yıkıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yapılar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yapılar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Çeşme Belediyesi ekipleri ihbar ve şikayetler üzerine Ilıca ve Ovacık mahallelerinde imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen 2 binanın olduğunu belirledi.

Ekipler, kaçak olduğu belirlenen yapılara yönelik yasal işlemin tamamlanmasıyla birlikte inşaat halindeki 2 binayı yıktı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptığı açıklamada Çeşme'nin doğasını sonuna kadar korumaya ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Çeşme bırakmaya kararlı olduklarını söyledi. ???????

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Kaynak: AA

Çeşme Belediyesi, İzmir, Çeşme, imar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de kaçak olduğu belirlenen 2 yapı yıkıldı - Son Dakika


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