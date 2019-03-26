Çeşme'de Kalamarlar İçin Yapay Resif

İzmir'in Çeşme ilçesinde kalamarların yumurtlaması için hazırlanan yapay resif projesi hayata geçti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kalamarların yumurtlaması için hazırlanan yapay resif projesi hayata geçti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Marina ve Derin Doğa Dalış Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü resif projesi kapsamında marina çalışanları, kalamarların yumurtlamasına uygun yapıda ahşap ve iplerden oluşan yapay resifler hazırladı.



Marina çevresinde deniz trafiğinden etkilenmeyecek noktalara bırakılan resiflerin su altı canlılığına önemli katkı sunacağı belirtildi.



Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, yaptığı açıklamada denizde yaşayan canlıları koruma ve çoğaltmanın önemli görevleri arasında yer aldığını belirterek bölgede yapay resif projelerine devam edeceklerini ifade etti.



Akaltan, yapay resiflerin dalış yapanlar için de uğrak noktalar arasına girmesini beklediklerini bildirdi.

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